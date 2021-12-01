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Шоппер или клатч? Гид по наиболее модным сумкам

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В этом сезоне точно стоит обзавестись сумочкой с геометричным принтом
В этом сезоне точно стоит обзавестись сумочкой с геометричным принтом
Фото: answear.ua

Сумки – это, бесспорно, наиболее важный аксессуар в женском гардеробе. Сложно представить себе завершенный образ без этого элемента.

На сегодняшний день существует огромное количество моделей сумок всевозможных цветов и фактур, поэтому в этом разнообразии очень легко потеряться. В этой статье мы рассмотрим, какие сумки сейчас наиболее актуальны, а также как носить сумки из меха (тренд этого сезона!), чтобы выглядеть мегастильно.

Какие сумки сейчас наиболее модные?

Модные показы сезона осень-зима 2021/22 представили нам настоящий фьюжн удобства и красоты. Бахрома, меха, геометричные принты – все это ожидает нас в нынешнем сезоне. Но давайте рассмотрим модные тенденции женских сумок более подробно. 

Бахрома – тренд, который не сдает позиций уже несколько сезонов подряд. На сумке она может присутствовать как миниатюрный декоративный элемент, например, полоска, или же вся сумка может быть украшена бахромой. Длину бахромы выбирайте согласно вашим предпочтениям и удобству. 

Меховые сумки в этом году встречались на модных показах практически всех дизайнеров. Были представлены сумочки из меха как с коротким, так и длинным ворсом. Такие сумки выглядят очень мило и необычно одновременно. Размер сумочек варьируется от маленьких кросс-боди до шопперов и сумок-тоут. 

В этом сезоне точно стоит обзавестись сумочкой с геометричным принтом. Более практичным будет остановить свой выбор на небольшой каркасной сумке с ручками или удобной кросс-боди. 

Какой должна быть идеальная сумка?

Говорят, что женских сумочек много не бывает, и с этим утверждением трудно поспорить. Но стоит рассматривать сумку не как очередной аксессуар в вашем гардеробе, а как инвестицию. Чтобы эта инвестиция была удачной, необходимо соблюдать несколько правил. Прежде всего, сумка должна быть хорошего качества, желательно из натуральной кожи, поскольку так срок ее эксплуатации будет намного больше. Отдельно обращайте внимание на подкладку, швы и фурнитуру: они многое могут рассказать о качестве сумки.

При выборе сумки, никогда не покупайте подделки, поскольку их всегда можно отличить от оригинала, и визуально такая сумка удешевит ваш образ. Лучше приобрести сумочку менее известного бренда, или более бюджетного производителя без бренда, но отличного качества. Перейдя по ссылке, вы найдете огромный выбор сумочек высокого качества, а цены вас приятно удивят.

Фото: answear.ua
Фото: answear.ua

Как носить меховые сумки, чтобы выглядеть стильно?

Как уже упоминалось ранее, меховые сумки находятся на пике популярности в этом сезоне. Поскольку это не обычные кожаные сумки к которым мы привыкли, возникает вопрос, как же носить эти сумки так, чтобы выглядеть стильно? Прелесть меховой сумки с коротким ворсом заключается в том, что она прекрасно дополняет такие стили как кежуал, спорт и спорт-шик – стили, которые так нам полюбились за последние несколько сезонов. Наденьте уютный прогулочный или спортивный костюм базового оттенка, дополните образ удобными кроссовками или ботинками, пальто и панамкой из меха в тон сумки – стильный образ на холодную осень и зиму готов. Маленькие сумочки с длинным ворсом, в особенности необычных сочных цветов, станут ярким акцентом образа для вечеринок. 

Теги: мода, дизайн, мода и красота
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