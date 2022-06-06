Заправка картриджей в Киеве с выездом мастера

Заправка картриджа наизнанку

Современные расходники отличаются достаточно сложным строением. Большинство моделей состоят из двух блоков: тонерного и драм-юнита. Первый отсек оснащен бункером для тонера, а также дозирующим лезвием и проявочным валом. Вторая часть картриджа имеет фоточувствительный барабан, ролик первичного заряда и чистящее лезвие. Все эти модули соединены иногда непростыми крепежными механизмами. Таким образом, задача мастера при заправке картриджа состоит в том, чтобы правильно:

разобрать устройство;

очистить все рабочие детали;

смазать контакты;

заполнить бункер тонерным порошком;

собрать расходник.

К тому же на сервис-инженере лежит серьезная ответственность в выборе совместимой марки тонера. Если в устройство засыпать микрогранулы с неподходящими техническими характеристиками, то в лучшем случае появятся ужасные дефекты печати. Хуже всего то, что из строя может выйти не только картридж, но и оргтехника. Обычно для того, чтобы микрочастицы полностью расплавились, требуется соответствующая температура. Когда она выше или ниже нормы, печь начинает некорректно работать и зачастую ломается. По этой причине самостоятельно заправлять картриджи не стоит. Лучше вызвать мастера компании "Киев ИТ Сервис", который за 10–20 минут решит проблему.

ВАЖНО! Используемые в современных расходниках лезвия (чистящее и дозирующее) выполнены из весьма хрупких материалов. Приложив "достаточно" усилий или неправильно его установив, пользователь может повредить деталь. В итоге ракель и лезвие дозировки начнут неравномерно распределять тонер. Так на отпечатках появятся фон и черные пятна.

Дефекты печати и заправка картриджей тесно связаны

Замечено, что пользователи используют лазерные принтеры нового образца на всю мощность, потому что они очень многофункциональны. Из-за ежедневной интенсивной работы основные запчасти устройства быстро изнашиваются. Постоянное трение фотобарабана приводит к стиранию диэлектрического покрытия на краях OPC-Drum. Как следствие, на печати вдоль всего листа выступают светлые или темные полоски. Другие дефекты на отпечатках появляются, когда деформированы или изношены:

вал первичного заряда;

магнитный ролик;

ракель;

дозирующее лезвие;

поролоновые уплотнители.

Это может выглядеть так. Со временем кромка каждого из лезвий стирается либо на ней появляются сколы. При печати из тонерного отсека высыпается слишком много тонерного порошка, а с поверхности фоточувствительного цилиндра некачественно счищаются остатки тонера. На отпечатке появляется посторонний фон. Такой дефект также возникает, если переполнен бункер отработки. Поэтому когда сервис-инженер разбирает картридж для заправки, он всегда смотрит на состояние рабочих элементов. При обнаружении изношенных модулей сотрудник предлагает заменить детали.

ВАЖНО! Многие считают, что четкая и насыщенная печать — привилегия новой печатающей техники. Однако в руках умелого мастера фирмы "Киев ИТ Сервис" даже лазерный принтер 2015 года будет печатать, как новый.

Что должен знать клиент о заправке картриджа?

Большинство пользователей оргтехники считаются, что самостоятельная заправка расходника им обойдется дешевле. Да, это вполне логично, если он хорошо разбирается в строении современных расходных материалов. Вдобавок ему нужно знать или иметь доступ к таблице совместимости тонеров. При этом Интернет — плохой советчик в этом вопросе. Как уже отмечалось, неправильно подобранный тонерный порошок приведет к поломке печатающего устройства. А это обойдется в сотни раз дороже, чем заправка картриджа в Киеве с выездом мастера.

Сотрудники сервисного центра "Киев ИТ Сервис" провели уже более 200 000 зарядок самых разных моделей расходников. К тому же, в своей работе они используют только качественные материалы, потому что для них важна хорошая репутация, а не быстрые деньги.