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Зеленые праздники. В чем их суть и когда отмечаются

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Перед Троицей принято было собирать травы и полевые цветы
Перед Троицей принято было собирать травы и полевые цветы
Фото: depositphotos.com

На территории Украины издревле в начале лета отмечали череду летних праздников, получивших название "зеленые".

Они приходились на период буйного цветения травы и полевых цветов, за что и получили свое название. Главным праздником летнего цикла с приходом христианства стала Троица. Она приходится на 50-й день после Пасхи. Это праздник символизирует триединую природу Бога: Отец, Сын и Святой Дух. В 2022 году Троица приходится на 12 июня.

В этот день православные христиане посещают храм, где проводятся утренняя и вечерня литургии.

Традиционно перед Троицей собирали полевые цветы и травы, имеющие лекарственный эффект. Зеленью застилали пол, украшали иконы, оставляли по углам комнат, а также хозяйственных помещений.

На Троицу семья собиралась за обедом. Подавали постный борщ, часто – зеленый, вареники, пироги, кисель. Принято было ходить в гости к родственникам с пожеланиями богатого урожая.

Суббота перед Троицей являлся единственным днем в году, когда справляли панихиду по самоубийцам, которых церковь позволяла хоронить только за оградой кладбища. В этот день родственники покончивших с собой раздавали поминальные пирожки и приносили в церкви пожертвования.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Существовало верование, что в период Зеленых праздников неупокоенные души приходят на землю. Чтобы оградить себя от их внимания, по течению реки пускали заранее изготовленное чучело. Считалось, что потусторонние силы примут его как жертву. Люди верили, что таким образом можно отвадить зло.

На протяжении недели после Троицы не рекомендовалось купаться в водоемах. Это было связано с верованиями в русалок. Они якобы могут затянуть на дно плавальщиков и защекотать до смерти.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Незамужние девушки после Троицы плели венки и дарили друг другу в знак дружбы. Это называлось "кумлением", от чего и произошло слово "кума". Считалось, что девушка, допущенная к этому обряду – уже невеста – может выходить замуж и рожать детей.

На Зеленые святки пели обрядовые песни, в которых призывали силы природы дать хороший урожай и пополнение в семье.

Теги: Украина, праздники, Троица, интересное, традиции
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