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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

1990-е, рэкет, "стрелки", Сорос, Кличко, недвижимость, 10 детей. Интервью Гордона с Никоновым. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским бизнесменом, основателем строительной компании KAN Development, советником мэра Киева Виталия Кличко Игорем Никоновым. Программу с ним основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал 12 октября. Во время интервью Никонов говорил о том, как пришел в бизнес и как заработал первый миллион, о "лихих 90-х" и рэкете, о жизни в США, своих автомобилях, кризисе и любви к деньгам, о рынке недвижимости и влиянии пандемии коронавируса на него, о мечте построить 100-этажный небоскреб в Киеве, о Кличко, президенте Украины Владимире Зеленском, встрече с американским бизнесменом, филантропом Джорджом Соросом, а также о национальной идее Украины, жене и 10 детях.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Никонов родился в 1964 году в Ташкенте (Узбекистан) в семье военнослужащего. В 1966 году с родителями переехал в Александрию Кировоградской области. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас – Петербургский государственный университет путей сообщения). 

В 1999 году Никонов уехал жить в США, но спустя год вернулся в Украину. 

С 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году создал компанию KAN Development, которая строит недвижимость в Киеве. Среди реализованных проектов компании – ТРЦ Ocean Plaza, жилые комплексы "Комфорт Таун", Diamond Hill и другие. 

С 2014 года является советником Кличко. В 2014–2015 годах был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. 

Никонов входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала НВ, его состояние эксперты оценивают в $90 млн.

С женой Иванной воспитывают 10 детей.

Теги: Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, недвижимость, Джордж Сорос, строительство, Игорь Никонов, Владимир Зеленский
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