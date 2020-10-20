1990-е, рэкет, "стрелки", Сорос, Кличко, недвижимость, 10 детей. Интервью Гордона с Никоновым. Трансляция

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Никонов родился в 1964 году в Ташкенте (Узбекистан) в семье военнослужащего. В 1966 году с родителями переехал в Александрию Кировоградской области. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас – Петербургский государственный университет путей сообщения).

В 1999 году Никонов уехал жить в США, но спустя год вернулся в Украину.

С 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году создал компанию KAN Development, которая строит недвижимость в Киеве. Среди реализованных проектов компании – ТРЦ Ocean Plaza, жилые комплексы "Комфорт Таун", Diamond Hill и другие.

С 2014 года является советником Кличко. В 2014–2015 годах был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

Никонов входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала НВ, его состояние эксперты оценивают в $90 млн.

С женой Иванной воспитывают 10 детей.