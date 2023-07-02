Что ждет Пригожина, двойник Путина в Дагестане, подрыв ЗАЭС, в Украине отменят наличку. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

резонансное интервью The Washington Post главнокомандующего силами обороны Украины Валерия Залужного;

вероятность подрыва Запорожской атомной станции и возможные последствия теракта;

отменят ли в Украине наличные деньги;

что станет с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который поднял мятеж против армии РФ;

есть ли у президента страны-агрессора Владимира Путина двойники;

двойники; значимые события недели в Украине и мире.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".