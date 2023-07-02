ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Что ждет Пригожина, двойник Путина в Дагестане, подрыв ЗАЭС, в Украине отменят наличку. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслировался стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

  • резонансное интервью The Washington Post главнокомандующего силами обороны Украины Валерия Залужного;
  • вероятность подрыва Запорожской атомной станции и возможные последствия теракта;
  • отменят ли в Украине наличные деньги;
  • что станет с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который поднял мятеж против армии РФ;
  • есть ли у президента страны-агрессора Владимира Путина двойники;
  • значимые события недели в Украине и мире.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, трансляция, журналисты, война России против Украины, Василий Голованов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Защитник Мариуполя Химик Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет
  Защитник Мариуполя Химик Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет G
Дмитрий ГОРДОН
Индексация пенсий, повышение тарифов на воду и рост цен на топливо. Какие изменения вступают в силу с 1 июля. Главное
Индексация пенсий, повышение тарифов на воду и рост цен на топливо. Какие изменения вступают в силу с 1 июля. Главное G
Алина ГРЕЧАНАЯ
Война – это не шоу, а Leopard – мишень на поле боя. Главное из интервью Залужного The Washington Post
Война – это не шоу, а Leopard – мишень на поле боя. Главное из интервью Залужного The Washington Post
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 