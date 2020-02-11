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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Интервью с Буткевичем на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция

Сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с украинским бизнесменом, совладельцем компании "АТБ-Маркет" Геннадием Буткевичем, которое он дал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону 1 февраля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Буткевич родился в 1958 году в Днепре. Окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт и Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара.

В 1995–1997 годах был главой службы безопасности компании Юлии Тимошенко "Единые энергетические системы Украины". 

В 1998 году Буткевич с партнерами зарегистрировали корпорацию АТБ. Сегодня, по данным сайта компании, в 256 населенных пунктах Украины работает 1000 продовольственных магазинов АТБ, это крупнейшая сеть супермаркетов в стране. 

В рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ в конце 2019 года, Буткевич с состоянием $172 млн занимает 32-е место.

Теги: Дмитрий Гордон, АТБ, Геннадий Буткевич
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