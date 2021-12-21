Карты, нефть, продажа бизнеса, дети без наследства, концерт на похоронах. Интервью Гордона с Корогодским. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время двухчасового интервью Корогодский говорил о том, как заработал первый миллион, об опыте инвестирования в криптовалюту, о бегстве в Израиль и российском гражданстве, о том, почему ни разу не поссорился со своими бизнес-партнерами Александром Меламудом и Михаилом Шпильманом, а также о наркотиках, участии в "Танцах со звездами", семье и сценарии своих похорон.

Корогодский родился в 1960 году в Киеве. Окончил Киевский электромеханический техникум железнодорожного транспорта имени Николая Островского (специальность – "техник-электрик") и Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность – "электрификация железнодорожного транспорта"). После окончания института остался жить в Москве, после распада СССР получил российское гражданство, от которого отказался в 2015 году. В 2019-м стал гражданином Украины. Также у Корогодского есть израильский паспорт.

С 1980-х Корогодский занимается бизнесом. Он является совладельцем киевского ТРЦ Dream Town (после ребрендинга – Dream). Бизнесмен занимает восьмое место в рейтинге "25 крупнейших рантье", составленном журналом Forbes, его арендный доход издание оценивает в $32 млн.

В 2013 году предприниматель основал фонд "Жизнелюб", который помогает пенсионерам.

Корогодский – автор нескольких книг, в том числе "Как потратить миллион, которого нет, и другие истории еврейского мальчика", "У нас был секс" (в соавторстве с Наташей Влащенко), "Красная книга Гарика".

Бизнесмен женат, у него четверо детей.