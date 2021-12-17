В Киеве на бульваре Шевченко вместо памятника Ленину поставили голову Корогодского

Корогодский написал в комментарии: "Когда? Сбежала от меня, ищу повсюду" Фото: Олександр Барабошко / Facebook

"Гарик Корогодский, голову не теряли? Сегодня утром на бульваре Шевченко видел", – написал он и отметил профиль Корогодского.

На фото видно, что скульптура стоит рядом с постаментом, где раньше был памятник Ленину. К голове прикреплена табличка с надписью "За сприяння головы МДМА" (орфография сохранена). Кто-то исправил аббревиатуру на КМДА.

Барабошко уточнил, что сам сделал это фото и оно не фейковое.

Корогодский написал в комментарии: "Когда? Сбежала от меня, ищу повсюду".

Экономист Центра экономической стратегии Богдан Прохоров добавил: "Сегодня около 10.00 видел, как ее везли следом за новыми автобусами к зданию КГГА, правда, уже в горизонтальном положении".

"Это, наверное, намек, что пора купить книгу", – написал пользователь Иван Демченко.

Накануне Корогодский сообщил в своем Facebook, что вышла его новая книга под названием "Красная книга Гарика".