  Ведущий Мирошниченко признался, что продюсеры "Танцев со звездами" пригласили бизнесмена Корогодского в следующий сезон шоу

"На прошлой неделе, когда Гарик Корогодский приходил к нам в студию, он сказал, что хочет в "Танцы со звездами". Знаешь, через сколько ему позвонили продюсеры? Через пять минут после того, как он это сказал у нас в эфире", – заявил Мирошниченко, обращаясь к соведущей Анастасии Ровинской.
"То есть мы знаем уже следующего участника?" – уточнила она.
"Ну, там еще не согласились. Я не могу ничего говорить", – резюмировал Миршниченко.
31 октября стало известно, что продюсеры "Танцев со звездами" изменили правила для участников нового сезона. Теперь их будут выбирать зрители шоу путем голосования. Первыми претендентами на участие стали главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" на канале СТБ Михаил Заливако и победительница этого сезона Анна Богдан.
Они исполнили вальс. По итогам их выступления зрители отдали 50% голосов за то, чтобы пара принимала участие в следующем сезоне шоу, а 50% были против. Окончательное решение продюсеров шоу ведущий не сообщил.