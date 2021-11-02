  Ведущий Мирошниченко признался, что продюсеры "Танцев со звездами" пригласили бизнесмена Корогодского в следующий сезон шоу

"На прошлой неделе, когда Гарик Корогодский приходил к нам в студию, он сказал, что хочет в "Танцы со звездами". Знаешь, через сколько ему позвонили продюсеры? Через пять минут после того, как он это сказал у нас в эфире", – заявил Мирошниченко, обращаясь к соведущей Анастасии Ровинской.

"То есть мы знаем уже следующего участника?" – уточнила она.

"Ну, там еще не согласились. Я не могу ничего говорить", – резюмировал Миршниченко.

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Видео: TВІЙ ДЕНЬ / YouTube