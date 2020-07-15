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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Посадят ли Порошенко, смс Зеленскому, Путин, "воры в законе". Интервью Бацман с Сакварелидзе. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с бывшим заместителем генерального прокурора Украины Давидом Сакварелидзе. Программу записали 14 июля по Skype. Во время интервью Сакварелидзе говорил о ситуации в Офисе генерального прокурора Украины, о бывшим и нынешнем президентах Петре Порошенка и Владимире Зеленском, о ситуации в Грузии и ее бывшем президенте Михаиле Саакашвили, президенте РФ Владимире Путине и личной жизни.

 
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Сакварелидзе родился в 1981 году в Тбилиси. В 2004 году окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета, также учился на факультете политологии в американском Университете Святого Бонавентура и на факультете регионального управления японского Университета Тойо.

После окончания Тбилисского университета работал в министерстве юстиции Грузии, затем – в администрации президента Грузии, тбилисской мэрии и прокуратуре Грузии.

В 2008–2012 годах был заместителем главного прокурора Грузии, затем в течение трех лет  депутатом грузинского парламента от партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

В 2015 году переехал в Украину и получил украинское гражданство. С сентября 2015 года по март 2016 года был заместителем генерального прокурора Украины  прокурором Одесской области. Один из лидеров партии "Рух нових сил".

Теги: Алеся Бацман, Давид Сакварелидзе
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