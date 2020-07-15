Посадят ли Порошенко, смс Зеленскому, Путин, "воры в законе". Интервью Бацман с Сакварелидзе. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Сакварелидзе родился в 1981 году в Тбилиси. В 2004 году окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета, также учился на факультете политологии в американском Университете Святого Бонавентура и на факультете регионального управления японского Университета Тойо.

После окончания Тбилисского университета работал в министерстве юстиции Грузии, затем – в администрации президента Грузии, тбилисской мэрии и прокуратуре Грузии.

В 2008–2012 годах был заместителем главного прокурора Грузии, затем в течение трех лет – депутатом грузинского парламента от партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

В 2015 году переехал в Украину и получил украинское гражданство. С сентября 2015 года по март 2016 года был заместителем генерального прокурора Украины – прокурором Одесской области. Один из лидеров партии "Рух нових сил".