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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Путин, Зеленский, военные РФ на Донбассе, спор про Крым. Интервью Бацман со Шлосбергом. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с российским политиком и правозащитником Львом Шлосбергом. Программу записали 2 июля по Skype. Во время интервью Шлосберг говорил о гибели российских военнослужащих в Украине, возможности полномасштабной войны между РФ и Украиной, аннексии Крыма, будущем президента РФ Владимира Путина, президенте Украины Владимире Зеленском и своих политических амбициях.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Шлосберг родился в 1963 году в Пскове. Окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института имени С.М. Кирова.

После окончания института работал воспитателем и учителем в Себежском специальном профтехучилище №1 (для подростков с девиантным поведением).

Был учредителем и руководителем нескольких гражданских некоммерческих организаций.

В 1994 году вступил в партию "Яблоко". С 1996 года возглавляет псковское региональное отделение политсилы.

В 2011–2015 годах был депутатом Псковского областного собрания депутатов. В сентябре 2015 года депутаты в ходе тайного голосования прекратили полномочия Шлосберга. В сентябре 2016 года политик вновь избрался депутатом Псковского областного собрания депутатов по списку партии "Яблоко".

Шлосберг был одним из издателей газеты "Псковская губерния", которая в августе 2014 года первой опубликовала доказательства участия российских десантников в военном конфликте на Донбассе. Вскоре после публикации Шлосберга сильно избили, он некоторое время находился в больнице.

Теги: Россия, Лев Шлосберг, Алеся Бацман
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