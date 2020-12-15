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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Сделка с Трампом, Кадыров, биткоины, Маск, чипирование. Интервью Гордона с Гинзбургом. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинско-американским бизнесменом Марком Гинзбургом. Беседа продолжалась почти четыре часа. Во время интервью бизнесмен говорил о своей эмиграции в США, первом миллионе, коллекционировании, ситуации с коронавирусом и последствиях карантина для граждан, о президенте США Дональде Трампе и о том, почему его поддерживал, об американском бизнесмене Илоне Маске, главе Чечни Рамзане Кадырове, а также о президенте Украины Владимире Зеленском и конфликте Украины и России.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Гинзбург родился в 1956 году в Киеве. Окончил Московский электротехнический институт связи (сейчас – Московский технический университет связи и информатики).

В 1988 году с семьей эмигрировал в США, где получил юридическое образование. В Америке был партнером юридической фирмы IMT Consulting Inc, которая специализировалась на иммиграционном праве.

В начале 1990-х вернулся в Украину, где основал инвестиционно-строительный холдинг МТН, первым проектом которого стало строительство завода по переработке газового конденсата "МТН-Полтава". В Киеве холдинг бизнесмена построил около 300 тыс. м² жилой и коммерческой недвижимости.

Гинзбург – внучатый племянник одного из богатейших застройщиков Киева Льва Гинзбурга.

Бизнесмен коллекционирует предметы искусства (в частности, владеет уникальным архивом фотографий группы The Beatles) и является идеологом технологии блокчейн.

Теги: США, Дмитрий Гордон, Рамзан Кадыров, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Илон Маск, Марк Гинзбург
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