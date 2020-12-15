Сделка с Трампом, Кадыров, биткоины, Маск, чипирование. Интервью Гордона с Гинзбургом. Трансляция

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Гинзбург родился в 1956 году в Киеве. Окончил Московский электротехнический институт связи (сейчас – Московский технический университет связи и информатики).

В 1988 году с семьей эмигрировал в США, где получил юридическое образование. В Америке был партнером юридической фирмы IMT Consulting Inc, которая специализировалась на иммиграционном праве.

В начале 1990-х вернулся в Украину, где основал инвестиционно-строительный холдинг МТН, первым проектом которого стало строительство завода по переработке газового конденсата "МТН-Полтава". В Киеве холдинг бизнесмена построил около 300 тыс. м² жилой и коммерческой недвижимости.

Гинзбург – внучатый племянник одного из богатейших застройщиков Киева Льва Гинзбурга.

Бизнесмен коллекционирует предметы искусства (в частности, владеет уникальным архивом фотографий группы The Beatles) и является идеологом технологии блокчейн.