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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Школа-тюрьма, учеба в Беркли, Голливуд, работа со Стрейзанд, черный пояс. Интервью Гордона с Дмитрием Гордоном – младшим. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с украинско-американским композитором Дмитрием Гордоном – младшим.

Дмитрий – средний сын основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона. 

Во время интервью Гордон-младший говорил о детстве, о том, почему хотел стать кинорежиссером, когда написал свою первую пьесу, о знакомстве с американским композитором, двукратным обладателем премии "Грэмми" Уолтером Афанасьеффым, учебе в одном из лучших музыкальных вузов в мире – Музыкальном колледже Беркли в Бостоне, о сотрудничестве с американской певицей и актрисой Барброй Стрейзанд, о том, кто из мировых звезд писал ему рекомендации для получения рабочей визы в США, о голливудском фильме, к которому написал музыку, а также о том, хочет ли прославиться.

Дмитрий Гордон – младший родился в 1995 году в Праге (Чехия). С детства увлекался музыкой. После окончания киевской школы поступил в Музыкальный колледж Беркли в Бостоне (США). 

Гордон-младший – четырехкратный чемпион Европы по объединенным единоборствам (ката с оружием) в юношеской категории. 

Сейчас живет в Лос-Анджелесе, пишет музыку для американских звезд и фильмов.

Теги: Дмитрий Гордон, музыка, Голливуд, композитор, Барбра Стрейзанд, Дмитрий Гордон – младший
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