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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Сталин, Путин, Навальный, Параджанов, Довженко. Интервью Гордона с Иоселиани. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с грузинским режиссером Отаром Иоселиани.

Как рассказал изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, программу записали по Skype. Беседа продолжалась полтора часа. 

Во время интервью Иоселиани говорил о Грузии своего детства и сегодняшней ситуации в стране, своем отношении к советскому диктатору Иосифу Сталину, дружбе с армянско-украинским режиссером Сергеем Параджановым, жизни во Франции, о том, какое вино любит больше – грузинское или французское, о российско-грузинской войне 2008 года, об отравлении и преследовании российского оппозиционера Алексея Навального, а также о российской власти и президенте РФ Владимире Путине.

Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тифлисе (сейчас – Тбилиси). В 1952 году окончил Тбилисскую консерваторию по специальности "композитор, дирижер и пианист". В 1953 году переехал в Москву, где два года учился на физико-математическом факультете Московского государственного университета, затем перевелся во ВГИК. В 1961 году окончил режиссерский факультет этого института. 

В 1958 году снял первый короткометражный фильм "Акварель", а в 1961 году – короткометражку "Апрель". Иоселиани хотел представить "Апрель" во ВГИК как дипломную работу, однако фильм назвали "творчески несостоятельным" и к защите его не допустили. После этого режиссер на некоторое время покинул кинематограф, работал моряком и на заводе. В 1966 году снял первый полнометражный фильм "Листопад", который был запрещен к показу в Грузии. 

В СССР запретили еще несколько фильмов Иоселиани, и в начале 1980-х он решил переехать во Францию, где снял большинство своих фильмов. 

За более чем 50 лет творческой деятельности Иоселиани снял 13 полнометражных фильмов. Среди его самых известных работ – "Листопад", "Жил певчий дрозд", "Фавориты луны" и "Охота на бабочек".

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Грузия, Иосиф Сталин, Франция, Алексей Навальный, Александр Довженко, Сергей Параджанов, отравление Навального, Отар Иоселиани
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