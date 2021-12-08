Страх и трон Зеленского, Ермак, коррупция, коллапс в шоу-бизнесе, авторское право. Интервью Бацман с Лыжичко и Ксенофонтовым. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Интервью продолжалось почти два часа.

Во время интервью Лыжичко и Ксенофонтов говорили, за кого голосовали на президентских выборах в 2019 году, почему разочаровались в президенте Владимире Зеленском и есть ли у него шанс переизбраться на новый срок, об освобожденных из плена при участии Русланы украинских военнослужащих, о дискуссии вокруг законодательных инициатив в сфере авторского права, своих переговорах с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком по этому поводу, а также о том, почему выступают против тематического законопроекта №5572, авторами которого являются нардепы от "Слуги народа" Никита Потураев и Александр Санченко, собирается ли Руслана в политику и о слухах о беременности певицы.

Руслана родилась в 1973 году во Львове. Окончила Львовскую консерваторию (специальность – "дирижер симфонического оркестра").

Карьеру певицы начала в 1996 году после победы на фестивале "Славянский базар". Тогда же продюсером Русланы стал ее муж Александр Ксенофонтов.

В 1998 году вышел дебютный альбом певицы "Дзвінкий вітер". Всего Руслана выпустила восемь альбомов.

В 2004 году с песней Wild Dances певица одержала победу на конкурсе "Евровидение 2004" в Стамбуле, после чего получила звание народной артистки Украины.

После Оранжевой революции, в 2006 году, баллотировалась в народные депутаты по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона". Стала парламентарием, но спустя год сложила депутатский мандат. Принимала активное участие в Революции достоинства.