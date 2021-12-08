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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Страх и трон Зеленского, Ермак, коррупция, коллапс в шоу-бизнесе, авторское право. Интервью Бацман с Лыжичко и Ксенофонтовым. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с украинской певицей Русланой Лыжичко и ее супругом, продюсером Александром Ксенофонтовым.

Интервью продолжалось почти два часа. 

Во время интервью Лыжичко и Ксенофонтов говорили, за кого голосовали на президентских выборах в 2019 году, почему разочаровались в президенте Владимире Зеленском и есть ли у него шанс переизбраться на новый срок, об освобожденных из плена при участии Русланы украинских военнослужащих, о дискуссии вокруг законодательных инициатив в сфере авторского права, своих переговорах с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком по этому поводу, а также о том, почему выступают против тематического законопроекта №5572, авторами которого являются нардепы от "Слуги народа" Никита Потураев и Александр Санченко, собирается ли Руслана в политику и о слухах о беременности певицы. 

Руслана родилась в 1973 году во Львове. Окончила Львовскую консерваторию (специальность – "дирижер симфонического оркестра"). 

Карьеру певицы начала в 1996 году после победы на фестивале "Славянский базар". Тогда же продюсером Русланы стал ее муж Александр Ксенофонтов.

В 1998 году вышел дебютный альбом певицы "Дзвінкий вітер". Всего Руслана выпустила восемь альбомов. 

В 2004 году с песней Wild Dances певица одержала победу на конкурсе "Евровидение 2004" в Стамбуле, после чего получила звание народной артистки Украины.

После Оранжевой революции, в 2006 году, баллотировалась в народные депутаты по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона". Стала парламентарием, но спустя год сложила депутатский мандат. Принимала активное участие в Революции достоинства.

Теги: авторские права, Руслана Лыжичко, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Александр Ксенофонтов, Никита Потураев, Андрей Ермак, Александр Санченко
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