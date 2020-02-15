Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция
15 февраля президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в работе 56-й международной конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене. "Наш" вел прямую трансляцию панели с участием главы Украинского государства.
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