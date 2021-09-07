Женщины Высоцкого, его наркозависимость, отношение к КГБ и Путину. Интервью Гордона с российским поэтом-песенником Кохановским. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Как сообщил изданию "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, интервью записали по Skype, оно продолжалось два с половиной часа.

Во время интервью Кохановский рассказал, как его стихотворение "Бабье лето" стало песней, почему к ней появилось три мелодии и как ее начали исполнять Клавдия Шульженко и Владимир Высоцкий, о том, как они познакомились с Высоцким и почему называли друг друга "Васечек", о дружбе с Высоцким, его женщинах, увлечении алкоголем и наркотиками, а также о том, мог ли Высоцкий сотрудничать с КГБ СССР и поддерживал бы ли он политику президента РФ Владимира Путина, если бы был жив.

Кохановский родился в 1937 году в Магадане в семье репрессированного. Вскоре с родителями вернулся в Москву. В школе учился вместе с Высоцким и сидел с ним за одной партой.

После школы Кохановский и Высоцкий поступили в один институт – Московский инженерно-строительный, но Высоцкий проучился в нем только один семестр, а Кохановский окончил и некоторое время работал по специальности – на строительной площадке в Московской области. По словам Кохановского, именно в МИСИ он серьезно увлекся написанием стихов.

В 1964 году уехал в Магадан. В 1965–1968 годах работал в газете "Магаданский комсомолец", затем был старателем на Чукотке. В 1969 году вернулся в Москву.

Еще в начале 1950-х Кохановский освоил игру на гитаре и научил этому Высоцкого. Высоцкий исполнял песни Кохановского "Бабье лето" и "Иволга", а затем посвятил ему пять своих песен, в том числе "Мой друг уехал в Магадан".

Кохановский написал сотни песен, которые исполняли Муслим Магомаев, Анна Герман, София Ротару, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Игорь Николаев и другие.