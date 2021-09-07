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Российский поэт-песенник Кохановский рассказал, как познакомился с Высоцким и почему они называли друг друга "Васечек"

Кохановский и Высоцкий дружили со школьных лет
Кохановский и Высоцкий дружили со школьных лет
Фото: svoboda.org

Советский и российский поэт-песенник Игорь Кохановский рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что познакомился с советским актером, бардом Владимиром Высоцким еще в детстве – они учились в одной школе.

Кохановский напомнил, что первые четыре класса школы Высоцкий окончил в Берлине, где служил его отец. 

"Мать отправила его туда, потому что здесь голодное время было после войны. К нам [в Москву] он вернулся только в пятый класс. Тогда было семь пятых классов – "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж". Он то ли в "Ж" был, то ли в "Е" – я уже сейчас не помню. А тогда после седьмого класса многие уходили в техникумы и осталось только пять восьмых классов. Какие-то классы объединили – и мы в восьмом классе оказались с ним вместе. То ли мы действительно внешне чем-то похожи, то ли что-то [другое], но как-то мы сразу друг друга нашли, сели на заднюю парту и с тех пор очень долго не расставались", – рассказал поэт. 

Кохановский сообщил, что в школе Высоцкого называли "Высота". 

Гордон уточнил у собеседника, какие впечатления произвел на него Высоцкий при первой встрече. 

"Во-первых, он был очень слабенький, хиленький. Это он потом накачался, а когда тогда на уроке физкультуры нужно было подтягиваться, он не мог. Все говорили: "Ну, Высота, ты даешь!" Он был такой застенчивый! Но очень веселый. Веселый и остроумный", – ответил Кохановский.

Поэт также рассказал, что еще со школы они называли друг друга "Васечек". 

"[Однажды] стали вспоминать [откуда это пошло]. Я говорю: "Слушай, откуда это пошло?" Он: "Я вспомнил. Как-то я тебя искал или нас искали в школе..." Там же, в школе, во время переменки черт-те что творилось. "Ну, они там… Они – вась-вась. Где один, там и второй". Вась-вась. И, наверное, отсюда пошло это "Васечек". Вот такая история", – вспомнил Кохановский.

Интервью с Кохановским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Кохановский родился в 1937 году в Магадане в семье репрессированного. Вскоре с родителями вернулся в Москву. Со школьных лет дружил с Высоцким, с которым учился в одном классе.

После школы Кохановский и Высоцкий поступили в один институт – Московский инженеро-строительный, но Высоцкий проучился в нем только один семестр, а Кохановский окончил и некоторое время работал по специальности – на строительной площадке в Московской области. По словам Кохановского, именно в МИСИ он серьезно увлекся написанием стихов. 

В 1964 году уехал в Магадан. В 1965–1968 годах работал в газете "Магаданский комсомолец", затем был старателем на Чукотке. В 1969 году вернулся в Москву. 

Еще в начале 1950-х Кохановский освоил игру на гитаре и научил этому Высоцкого. Высоцкий исполнял песни Кохановского "Бабье лето" и "Иволга", а затем посвятил ему пять своих песен, в том числе "Мой друг уехал в Магадан". 

Кохановский написал сотни песен, которые исполняли Муслим Магомаев, Анна Герман, София Ротару, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Игорь Николаев и другие.  

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Владимир Высоцкий, Игорь Кохановский
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