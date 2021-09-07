Российский поэт-песенник Кохановский рассказал, как познакомился с Высоцким и почему они называли друг друга "Васечек"

Кохановский напомнил, что первые четыре класса школы Высоцкий окончил в Берлине, где служил его отец.

"Мать отправила его туда, потому что здесь голодное время было после войны. К нам [в Москву] он вернулся только в пятый класс. Тогда было семь пятых классов – "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ж". Он то ли в "Ж" был, то ли в "Е" – я уже сейчас не помню. А тогда после седьмого класса многие уходили в техникумы и осталось только пять восьмых классов. Какие-то классы объединили – и мы в восьмом классе оказались с ним вместе. То ли мы действительно внешне чем-то похожи, то ли что-то [другое], но как-то мы сразу друг друга нашли, сели на заднюю парту и с тех пор очень долго не расставались", – рассказал поэт.

Кохановский сообщил, что в школе Высоцкого называли "Высота".

Гордон уточнил у собеседника, какие впечатления произвел на него Высоцкий при первой встрече.

"Во-первых, он был очень слабенький, хиленький. Это он потом накачался, а когда тогда на уроке физкультуры нужно было подтягиваться, он не мог. Все говорили: "Ну, Высота, ты даешь!" Он был такой застенчивый! Но очень веселый. Веселый и остроумный", – ответил Кохановский.

Поэт также рассказал, что еще со школы они называли друг друга "Васечек".

"[Однажды] стали вспоминать [откуда это пошло]. Я говорю: "Слушай, откуда это пошло?" Он: "Я вспомнил. Как-то я тебя искал или нас искали в школе..." Там же, в школе, во время переменки черт-те что творилось. "Ну, они там… Они – вась-вась. Где один, там и второй". Вась-вась. И, наверное, отсюда пошло это "Васечек". Вот такая история", – вспомнил Кохановский.

Интервью с Кохановским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00