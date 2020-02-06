Feeling so Lost. Певец Gio выпустил клип на песню для нацотбора на "Евровидение 2020". Видео
Украинский певец Gio на своем YouTube-канале презентовал лирик-видео (видеозарисовку) на песню Feeling so Lost. С этой композицией он примет участие в национальном отборе на "Евровидение 2020". "Вы поймете и почувствуете мою историю через мои песни. Возможно, мы еще не знакомы, но это скоро изменится. Любовь – это моя сущность. Суть моих песен. В каждом отдельном звуке и слове, строке и стихе, это я даю вам свою любовь. Знаете, музыка может звучать по-разному, но она предназначена для объединения, а не для разделения", – прокомментировал премьеру исполнитель. Gio выступит в первом полуфинале, который состоится 8 февраля.
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