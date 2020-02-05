Клуб читателей
ГОРДОН
 
Бульвар

На YouTube стало хитом видео имитации хита AC/DC Thunderstruck звуками, которые издает младенец. Видео

Пользователь YouTube американец Метт Макмиллан разместил на своем канале ролик, в котором смонтировал записи звуков, издаваемых его маленьким сыном Райаном, в композицию Thunderstruck группы AC/DC. Ролик Baby Ryan "Sings" Thunderstruck за неделю набрал более 3 млн просмотров. Записи, собранные в видео, были сделаны на протяжении года. Это смех, хныканье, кашель, хлопки, отдельные звуки, которые издает малыш.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ролик Baby Ryan "Sings" Thunderstruck за неделю набрал более 3 млн просмотров
Ролик Baby Ryan "Sings" Thunderstruck за неделю набрал более 3 млн просмотров
Cкриншот: Matt MacMillan / YouTube
видео

Видео: Matt MacMillan / YouTube
Теги: YouTube, видео, AC/DC
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно G
Анна ШЕСТАК
Записки бывшего подполковника КГБ: Французская "фирма" Андропова и Питовранова
Записки бывшего подполковника КГБ: Французская "фирма" Андропова и Питовранова G
Владимир ПОПОВ
Томиленко: Законопроект Ткаченко "О медиа" – про мегарегулятора с исключительными полномочиями запретить любое СМИ или блогера
Томиленко: Законопроект Ткаченко "О медиа" – про мегарегулятора с исключительными полномочиями запретить любое СМИ или блогера G
Анна ШЕСТАК
 
 
АНОНС
Борис Тодуров: Мы сделали все, что возможно. Теперь ваша задача принять закон о трансплантации
ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кардиохирург Тодуров – депутатам: Примите закон о трансплантации, чтобы спасти жизни украинцам
20 октября, 2016 20.10
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Фреймут показала, как правильно держать чайную и кофейную чашки
Фреймут показала, как правильно держать чайную и кофейную чашки
Муж Собчак Богомолов: Facebook это бесовское пространство
Муж Собчак Богомолов: Facebook – это бесовское пространство
"Я просто хотел уйти". Аль Пачино не знал названия шоу, на которое его пригласили
"Я просто хотел уйти". Аль Пачино не знал названия шоу, на которое его пригласили
  "99". Участница нацотбора на "Евровидение 2020" Kruть презентовала клип на конкурсную песню. Видео
  "99". Участница нацотбора на "Евровидение 2020" Kruть презентовала клип на конкурсную песню. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS