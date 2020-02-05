На YouTube стало хитом видео имитации хита AC/DC Thunderstruck звуками, которые издает младенец. Видео
Пользователь YouTube американец Метт Макмиллан разместил на своем канале ролик, в котором смонтировал записи звуков, издаваемых его маленьким сыном Райаном, в композицию Thunderstruck группы AC/DC. Ролик Baby Ryan "Sings" Thunderstruck за неделю набрал более 3 млн просмотров. Записи, собранные в видео, были сделаны на протяжении года. Это смех, хныканье, кашель, хлопки, отдельные звуки, которые издает малыш.
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