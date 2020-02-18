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"Называл их маленькими выродками". Фриман признался, что бил своих детей

Британский актер Мартин Фриман отметил, что он не кричит на детей чаще, чем другие родители, но чаще в этом признается.

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Фриман: Знаю, что не должен был так поступать
Фриман: Знаю, что не должен был так поступать
Фото: EPA

48-летний британский актер Мартин Фриман заявил, что допускал ошибки в воспитании детей и нарушал родительские правила. Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times.

"Одно из правил гласит: не бить своих детей и не называть их маленькими выродками. Но, знаете, я делал и то и другое. Знаю, что не должен был так поступать. И не горжусь этим. Я отшлепал их дважды, а маленькими выродками называл больше двух раз. Хотел, чтобы они поняли. К тому же был слишком нетерпелив и находился на пределе своих сил… Я всегда открыто говорил о своих отцовских недостатках. Не уверен, что кричу больше, чем другие люди, но уж точно чаще в этом признаюсь", – сказал он.

У Мартина Фримана от бывшей жены Аманды Аббингтон есть двое детей: 14-летний Джо и 11-летняя Грейс. Супруги развелись в 2016 году после 15 лет совместной жизни и года официального брака.

Теги: Мартин Фриман
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