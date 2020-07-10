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Есть ли в государственном бюджете лишних 300 000 000 гривен?!

6 июня в ООО "Зеонбуд" обратился представитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой предоставить информацию о ситуации с покрытием цифровой сетью Т2 в Черниговской области и особенно в районах, пограничных с Российской Федерацией.

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Покрытие цифровой сети ООО "Зеонбуд" составляет 98,1% населения Черниговской области
Покрытие цифровой сети ООО "Зеонбуд" составляет 98,1% населения Черниговской области
Фото: depositphotos.com

Пресс-релиз

В марте 2020-го наша компания анализировала ситуацию с покрытием приграничных районов с Россией на протяжении всех 2 тысяч километров, поэтому мы смогли оперативно предоставить информацию Национальному совету. При анализе мы определили территории, где нет приема сигнала сети Т2 (из-за особенностей рельефа), но теоретически возможен прием российского телевидения. Выбрали населенные пункты в этих зонах и посчитали домохозяйства. По Черниговской области получили следующие показатели:

  • покрытие цифровой сети ООО "Зеонбуд" составляет 98,1% населения Черниговской области;
  • из населенных пунктов, расположенных на границе с Россией, всего шесть имеют проблемы с приемом сигнала цифровой телесети, из которых пять с численностью от 29 до 68 жителей. Лишь в населенном пункте Гремяч проживает более тысячи жителей, но там проблема с сигналом только в части поселка, который находится в низине русла реки Судость.

Таким образом, проблемы с доступом к цифровому телевидению в приграничных районах Черниговской области имеют максимум 293 домохозяйства, из которых 192 находятся в поселке Гремяч. То есть если решать эту проблему кардинально, то достаточно установить в Гремяч маломощный передатчик стоимостью 300 тысяч гривен.

А вот государственный концерн РРТ, как выяснилось, для решения этой проблемы предлагает установить на территории области шесть (!) мощных передатчиков и просит 300 миллионов (!) гривен из государственного бюджета для кардинального устранения угрозы информационной безопасности и в других областях. Именно так указано в письме в Кабинет Министров Валентина Петрова, теперь уже бывшего главы администрации Госспецсвязи.

Особенно странно это выглядит с учетом того, что пять передатчиков планируется установить на тех же телевышках, где расположены передающие станции цифровой сети Т2, три из которых – Нежин, Прилуки и Бахмач – это юг области, следовательно, они никоим образом не имеют отношения к пограничному вещанию.

Таким образом, речь идет о развитии за счет налогоплательщиков сети параллельной с цифровой сетью Т2, которая работает уже девять лет и где будут транслироваться те же телеканалы, поскольку других просто нет.

В структуре государственных органов власти есть такой важный орган как Счетная палата Украины, которая осуществляет контроль за использованием бюджетных средств, в том числе дает оценку эффективности и экономичности их использования. Интересно, что будут писать в своих объяснениях чиновники, которые примут решение о таком использовании 300 миллионов?!

Теги: телевидение, Черниговская область, Зеонбуд, Госспецсвязи, Счетная палата
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