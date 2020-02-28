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Украинские медиагруппы согласились запустить незакодированные версии эфирных телеканалов до 16 марта – Офис президента

Четыре крупнейших медиахолдинга Украины начали кодировать спутниковый сигнал с 28 января. Из-за этого общенациональные телеканалы доступны только в платных спутниковых или кабельных сетях.

Из-за решения украинских медиахолдингов "украинцы не имеют возможности смотреть украинские телеканалы", заявил Зеленский
Из-за решения украинских медиахолдингов "украинцы не имеют возможности смотреть украинские телеканалы", заявил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украинские власти договорились с ведущими медиахолдингами страны о запуске незакодированных версий общенациональных эфирных телеканалов до 16 марта. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с руководителями медиагрупп.

Крупнейшие медиахолдинги Украины – StarLightMedia, "1+1 медиа", "Медиа Группа Украина" и Inter Media Group – кодируют спутниковый сигнал с 28 января. Таким образом, с конца января свободный бесплатный доступ к трансляции ведущих украинских телеканалов на спутнике был прекращен. Смотреть закодированный телеканал можно, подключившись к официальному оператору спутникового телевидения или заменив старый приемник (тюнер) на новый тюнер-декодер. Также эти телеканалы доступны на кабельном телевидении, IPTV и сети Т2 (цифровое эфирное телевидение).

По словам президента, это привело к тому, что “украинцы не имеют возможности смотреть украинские телеканалы, особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий”.

“Мы приехали [на Донбасс] и увидели, что российское радиовещания и телевидение есть не только на временно оккупированных территориях. Они имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они “глушили” наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, – вы сами отключились”, – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что СНБО Украины “может ввести мораторий на кодирование спутникового сигнала, но это не решит весь спектр проблем”.

“Для комплексного решения проблемы президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения “Зеонбуд” до 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением территории государства. Также “Зеонбуд” до 1 мая обеспечит установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами и модернизирует имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий”, – сказал Зеленский.

Согласно сообщению Офиса президента, участники встречи “договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов”.

“Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом”, – заявил глава государства.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать “социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения”.

Теги: телевидение, Украина, СНБО, Донбасс, медиахолдинг, 1+1, Владимир Зеленский, Зеонбуд, радиовещание, StarLightMedia, Viasat, Офис президента Украины
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