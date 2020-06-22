IKEA пока не может удовлетворить "невероятно высокий спрос" в Украине

Украинский веб-сайт крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома IKEA (Швеция) пока не может полноценно заработать из-за "невероятно высокого спроса".

Об этом изданию The Page сообщили в компании.

В IKEA добавили, что "интерес к товарам значительно превысил ожидания компании". На данный момент ритейлер продолжает ограничивать предоставляемые через сайт услуги, "чтобы быть уверенным в том, что сможет позаботиться о всех заказах".

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