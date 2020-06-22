IKEA пока не может удовлетворить "невероятно высокий спрос" в Украине

Об этом изданию The Page сообщили в компании.
В IKEA добавили, что "интерес к товарам значительно превысил ожидания компании". На данный момент ритейлер продолжает ограничивать предоставляемые через сайт услуги, "чтобы быть уверенным в том, что сможет позаботиться о всех заказах".
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".