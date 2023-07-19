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Мечта на колесах: победитель акции от АЗК UPG стал обладателем кроссовера Volkswagen T-Roc

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По условиям акции, с марта этого года водители заправлялись в сети от 25 литров любым видом топлива и собирали слова из выпадавших в чеках букв
По условиям акции, с марта этого года водители заправлялись в сети от 25 литров любым видом топлива и собирали слова из выпадавших в чеках букв
Фото: Пресс-офис АЗК UPG

Мы привыкли отмечать день рождения, получая подарки. Однако в национальной сети АЗК UPG, которой в этом году исполнилось 20, все наоборот. Благодаря за доверие и единство, компания дарит ценные призы и положительные эмоции своим клиентам.

В сети завершилась национальная акция с главным призом – кроссовером Volkswagen T-Roc, участие в которой приняли более 1,2 миллиона клиентов UPG. Фортуна улыбнулась Роману Ярошику из села Пневное, что на Волыни, который уехал домой, сев за руль новенького автомобиля.

Фото: Пресс-офис АЗК UPG
Фото: Пресс-офис АЗК UPG

По условиям акции, с марта этого года водители заправлялись в сети от 25 литров любым видом топлива и собирали слова из выпадавших в чеках букв. Чтобы выиграть кроссовер, нужно было собрать слово "АВТО". И Роману это удалось.

"Заправляюсь на UPG в среднем дважды в неделю. Первой в чеке мне выпала буква "А". Даже когда собрал все буквы, не мог поверить, что это действительно возможно. Понимал, что такой шанс выпадает раз в жизни. Что касается эмоций, то, когда мечта сбывается, их трудно описать словами. Скажу только, что сейчас меня переполняет радость. А также благодарность компании за качественное топливо (а я точно знаю, что здесь оно лучшее), за сервис, который всегда на высоте, за открытость и любовь к каждому клиенту", – поделился победитель.

Автолюбитель рассказал, что занимается пассажирскими перевозками. На автозаправочном комплексе UPG заправился более чем 1000 литров высококачественного топлива.

Кроме суперприза, к своему 20-летию компания подарила клиентам 20 спутниковых модемов Starlink. Чтобы получить его, нужно было составить из букв самые мощные слова страны "СЛАВА ВСУ". В сети также разыграли более 10 000 мгновенных подарков.

Фото: Пресс-офис АЗК UPG
Фото: Пресс-офис АЗК UPG

В компании рассказали, что организовывая акцию, прежде всего ставили своей целью подарить радостные моменты украинцам, ведь каждая положительная эмоция сегодня имеет большое значение.

"Мы и сами каждый раз радовались так, будто это нам удалось собрать эти буквы. В каждой улыбке нашего клиента – и наша несокрушимость. Так мы сказали "спасибо за доверие""держимся, дорогие""победим" каждому клиенту – всем, кто выбирает UPG. Ведь сегодня мы поддерживаем экономику и усиливаем армию вместе", – прокомментировала маркетинг-директор компании Надежда Ганулич-Манукян.

Уже более 20 лет UPG заправляет украинцев топливом лучшего качества. Даже несмотря на возможные риски, компания продолжает развивать сеть: строит новые современные объекты по всей Украине. Так, в Житомирской области открыт уже второй масштабный АЗК за этот год, где работают более 100 жителей региона. Еще один – в несокрушимом Николаеве, первый в области.

Фото: Пресс-офис АЗК UPG
Фото: Пресс-офис АЗК UPG

"В это историческое время мы рядом с каждым водителем критической инфраструктуры, фермером, логистом, каждым украинским автолюбителем. Вместе приближаем победу, которая обязательно будет за нами", – уверены в UPG.

Всегда будьте в курсе цен на топливо, акций и новостей сети, присоединившись к официальному чат-боту АЗК UPG в Telegram.

Теги: акция, подарки, UPG, топливо, АЗК
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