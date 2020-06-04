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“Приват24” возобновил работу после сбоя

В пресс-службе “ПриватБанка” подчеркнули, что сеть банкоматов и терминалов для оплаты картами работает в штатном режиме.

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В работе "Приват24" произошел сбой
В работе "Приват24" произошел сбой
Фото: depositphotos.com

Государственный “ПриватБанк” восстанавливает штатную работу интернет-версии и мобильного приложения “Приват24" после утреннего сбоя, говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

“Приват24” был временно недоступен из-за аварийной ситуации сетевого оборудования. Контакт-центр, процессинг “ПриватБанка“, сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете работают в штатном режиме“, – отметили в банке.

Агентству “Интерфакс-Украина” в пресс-службе уточнили, что пока возможны сбои в работе новых версий мобильных приложений “Приват24" для IOS и Android.

“В веб-версии все операции работают в штатном режиме, старые версии для IOS и Android работают в штатном режиме“, – сообщили в “ПриватБанке“.

Теги: интернет, ПриватБанк, банкомат, приложение, Приват24, iOS
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