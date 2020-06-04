В работе системы "Приват24" произошел сбой

Пользователи "Приват24" не могут авторизоваться в системе, а также позвонить в контакт-центр, сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

В "ПриватБанке" заявили, что неудобства будут устранены в ближайшее время Фото: depositphotos.com

В работе системы "Приват24" 4 июня произошел сбой. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

"Друзья, авторизация в "Приват24" и звонки в контакт-центр банка временно недоступны. Неудобства в ближайшее время будут устранены нашими специалистами", – говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в банке, сеть банкоматов и оплата картами в торговых сетях и интернете работает в обычном режиме.

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине. В декабре 2016-го коммерческое учреждение было национализировано. Сейчас 100% акций банка принадлежат государству в лице Кабинета Министров Украины.