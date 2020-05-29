Адвокат Борух: "ПриватБанк" ведет информационную войну против его оппонентов, которые законно пытаются отстоять свои интересы

По словам адвоката Виктора Боруха, размещенная пресс-службой "ПриватБанка" статья под названием "Исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам" является манипуляцией.

Борух отметил, что если обнародованная "ПриватБанком" информация не будет опровергнута, шесть компаний оставляют за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации Фото: depositphotos.com

"ПриватБанк" ведет информационную войну против его оппонентов, которые законно пытаются отстоять свои интересы. Об этом изданию "ГОРДОН" заявил адвокат Виктор Борух.

По его словам, размещенная пресс-службой "ПриватБанка" статья под названием "Исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам" является манипуляцией.

"В этой "статье" указано, что якобы подписи от имени директоров компаний-учредителей компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP на заявлениях об открытии исполнительных производств по принудительному исполнению постановления об обеспечении иска Печерского районного суда города Киева в деле №757/7499/17-ц были выполнены другими лицами. Это циничная подмена фактов. Ведь документально зафиксировано, что Антри Лампру, Катерина Леониду, Элени Корелиду, Андреас Софоклеус действительно подписывали заявления об открытии исполнительного производства по принудительному исполнению постановления об обеспечении иска Печерского районного суда города по делу от имени вышеуказанных компаний", – подчеркнул Борух.

Он утверждает, что данные заявления передавались ему как официальному представителю этих компаний.

"Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что "эксперт", который якобы составил "выводы экспертизы", на которые ссылается "ПриватБанк", в действительности не имеет соответствующего свидетельства (оно признано недействительным), что документально отражено в реестре аттестованных судебных экспертов", – сказал Борух.

Он отметил, что утверждения о якобы поддельных подписях в заявлениях, поданных от шести компаний в Печерский райсуд Киева, являются фальсификацией фактов.

"Сейчас в публичной сфере руководством "ПриватБанка" ведется неприкрытая информационная война против его оппонентов, которые законно пытаются отстоять свои интересы. Опубликованная "ПриватБанком" манипулятивная информация имеет все признаки желания его руководства отвлечь внимание общества от невыполнения им своих обязанностей перед компаниями на основании судебных решений, вступивших в законную силу", – заявил адвокат.

По его словам, если обнародованная "ПриватБанком" информация не будет опровергнута, все шесть компаний оставляют за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации.

Киевский апелляционный суд 15 апреля оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный "ПриватБанк" выплатить более $250 млн в пользу шести офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами "ПриватБанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "ПриватБанком". В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.

Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.

В мае 2018 года Верховный Суд Украины отказал Нацбанку и “ПриватБанку” в удовлетворении иска по делу об ФК “Динамо Киев“. Истцы просили суд признать, что футбольный клуб, который принадлежит Суркисам, связан с “ПриватБанком“.

В феврале 2020 года Печерский райсуд Киева обязал "ПриватБанк" компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012–2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.