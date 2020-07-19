Член президентского совета Турции допустил, что Анкара признает Крым российским

На российском сайте "Лента.ру" появилось интервью с турецким экспертом по вопросам безопасности и внешней политики Исмаилом Сафи. Он намекнул на возможность сотрудничества с любой страной, которая предложит "мир и процветание" крымскотатарскому народу.

Анкара не исключает признания российского статуса Крыма. Это следует из интервью члена комитета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Исмаила Сафи, которое он дал российскому сайту "Лента.ру".

"В Крыму живут крымские татары, с которыми турецкий народ имеет давние исторические связи. Мы, Турция, хотим мира и процветания братского народа. Мы будем сотрудничать с той страной, которая ему это предложит. Мы также ценим добрую волю и усердие России в этом вопросе", – цитирует издание слова Сафи.

Он утверждает, что несколько раз бывал в Крыму и знает, что крымские татары свободно говорят на родном языке.

"У Турции и России есть своя история дружбы. Обе страны сегодня хотят вывести ее на более высокий уровень, хотим еще сильнее развивать наши отношения. С Украиной у нас также хорошие отношения. Единственным желанием Турции является установление мира между Киевом и Москвой. Турция не выступает за разжигание огня и никогда не будет в этом участвовать. Мы за прекращение огня и за мир", – сказал Сафи.

Журналист поинтересовался, возможно ли изменение позиции Турции по вопросу Крыма после закрепления в конституции РФ поправки, которая не допускает действий, направленных на отчуждение территории. Тот ответил, что тема поправок в конституцию – это вопрос суверенитета России, который Турция уважает.

"Лента.ру" называет Сафи "советником" президента Турции Реджепа Эрдогана. На сайте правящей Партии справедливости и развития он назван экспертом по международным вопросам, членом парламента Стамбула, участником группы дружбы с Россией.

Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не признает принадлежность Крыма России и продолжает следить за положением крымских татар.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.