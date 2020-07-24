Кориневич: Прикрываясь защитой здоровья, РФ нарушает права украинцев, проживающих в оккупированном Крыму

Россия ограничила права граждан Украины, проживающих в аннексированном Крыму, ограничив им свободу передвижения нормой об одноразовом выезде в связи с пандемией COVID-19. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

Российская Федерация злоупотребляет правом, прикрываясь защитой здоровья населения, для того, чтобы вытеснять нелояльное население и уничтожить связи между временно оккупированным Крымом и остальной Украиной. Об этом 23 июля заявил постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич, сообщило в Facebook представительство президента Украины в АРК.

Ограничения свободы передвижения, так называемый "одноразовый выезд" в отношении граждан Украины, были введении 27 марта правительством РФ, сказано в посте.

"Хотя введение ограничительных мер объяснялись вызовами пандемии COVID-19, такие действия не имеют ничего общего с защитой общественного здоровья. Фактически, те, кто проживает в Крыму, может пересечь административную границу с Херсонской областью при наличии паспорта гражданина Украины, а также паспортного документа российского образца, выданного оккупационными властями, только один раз", – отметил Кориневич.

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Это делает невозможным получение ряда административных и других услуг жителями временно оккупированного Крыма (банковских услуг, получение паспортов, свидетельств о рождении, препятствует посещению родных и близких).

"Критически важно, что эти ограничения действуют во время вступительной кампании 2020: абитуриенты из Крыма и их родители обращаются в наше представительство с просьбой повлиять на ситуацию, ведь некоторые из них уже сдали вступительные экзамены и планировали через месяц выехать на учебу в украинские вузы", – подчеркнул представитель президента в АРК.

Кориневич считает, что Россия своими действиями уничтожает шанс абитуриентов на будущее, превращая Крым в большую тюрьму для его жителей.

Общественная организация "КрымSOS" 13 июля направила заявление на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с просьбой отреагировать на незаконное ограничение Россией права жителей Крыма пересекать административную границу между Херсонской областью и оккупированным полуостровом

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.