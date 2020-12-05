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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Над аннексированным Крымом запустили 20-метровый флаг Украины

Вместе с флагом украинские активисты отправили на воздушных шарах в оккупированный Россией Крым 10 тыс. листовок.

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Флаг улетел на воздушных шарах
Флаг улетел на воздушных шарах
Фото: krymr.com

4 ноября с админграницы Крыма с Херсонской областью активисты из Краматорска, Киева, Херсонской и Запорожской областей запустили в сторону оккупированного полуострова флаг Украины, сообщил сайт "Крым.Реалии".

Полотнище размером 20 на шесть метров отправили на надувных шарах. Вместе с флагом на полуостров полетели 10 тыс. листовок с надписями "З Днем Збройних сил України!", "Україна єдина", "Там, де ми, там Україна" и другими.

Фото: krymr.com
Фото: krymr.com

Флаг сшила жительница Краматорска Оксана Куравлева. Как рассказали активисты, своей акцией они хотели поддержать жителей аннексированного полуострова и обратить внимание на обыски, которые прошли 4 ноября в доме крымскотатарского активиста Казима Аметова.

Акция была приурочена к празднованию Дня Вооруженных сил Украины, который отмечают 6 декабря.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, Украина, флаг, активист
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