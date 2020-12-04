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В календаре мусульман Польши мечети Крыма назвали российскими. Посол Украины направил ноту

Посольство Украины в Польше направило в МИД страны ноту по поводу календаря на 2021 год, опубликованного мусульманской общиной Польши. В календаре изображение мечетей в аннексированном Россией Крыму было подписано: "Крым. Российская Федерация".

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В календаре изображения мечетей в Феодосии, Бахчисарае и Симферополе были размещены с подписью "Крым. Российская Федерация"
В календаре изображения мечетей в Феодосии, Бахчисарае и Симферополе были размещены с подписью "Крым. Российская Федерация"
Фото: mzr.pl

Посольство Украины в Польше направило ноту своим коллегам с просьбой прояснить ситуацию, сложившуюся с публикацией календаря, в котором Объединение мусульман Польши представило мечети в аннексированном Россией Крыму как территориально находящиеся в РФ. Об этом в комментарии "Укрінформ" 4 декабря сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По его словам, посольство обратилось с письмом к общине мусульман Польши с просьбой об исправлении ошибок, которые были допущены при публикации календаря. Объединение мусульман выступило с извинениями и внесло изменения в электронную версию календаря. Однако в посольстве Украины изменения считают не полностью корректными, так как они не до конца отражают позицию Украины, а также Польши, где эта организация официально зарегистрирована.

По данным Дещицы, после удаления надписи "Российская Федерация" в электронной версии календаря не появилась запись о территориальной принадлежности к Украине.

"В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши является однозначной: Варшава признает Крым территорией Украины, не признает и осуждает оккупацию Крыма", – подчеркнул Дещица.

По словам посла, религиозное Объединение мусульман Польши является организацией, которая финансируется польским государством, поэтому МИД страны выразил готовность присоединиться к выяснению этой ситуации.

1 декабря "Крым. Реалии" сообщили, что Объединение мусульман Польши опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с изображением мечетей в Крыму, обозначив их местонахождение в России. В календаре был изображены мечети в Феодосии, Бахчисарае, Старом Крыму и Симферополе с подписью "Российская Федерация".

Сейчас интернет-страница с календарем удалена с сайта.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, Украина, Симферополь, Польша, религия, Андрей Дещица, оккупация, Бахчисарай, МИД Польши, мусульмане, посольство Украины, календарь, Российская Федерация
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