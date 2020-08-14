Неподалеку от аннексированного Крыма прошли тренировки "Смерчей" и "Точки-У". Видео
На одном из полигонов в Херсонской области состоялись плановые занятия расчетов реактивных систем залпового огня "Смерч" и тактических ракетных комплексов "Точка-У" Вооруженных Сил Украины. Видео опубликовала АрміяInform. Учения прошли в условиях, максимально приближенных к боевым. Военные быстро осуществили марш, заняли огневые позиции, развернулись и отрабатывали точное наведение на цели. В завершение занятий оперативно отошли с позиций и отправились в районы сосредоточения.
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