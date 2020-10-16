Объявленный в розыск по делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов экс-глава управления ГСЧС получил "должность" в аннексированном Крыму

Фигурант дела 2 мая 2014 года в Одессе, экс-начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Владимир Боделан стал "заместителем главы" Симферопольского района Крыма. Это не первая "должность", которую он занимает в аннексированном Россией Крыму.

Бывший начальник областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Владимир Боделан, который был объявлен в розыск из-за бездействия во время пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, стал "заместителем главы администрации" Симферопольского района в аннексированном Крыму. Об этом говорится в сообщении на сайте "администрации" Симферопольского района.

Боделана назначили на "должность" 5 октября 2020 года. До этого, судя по информации "администрации", он был помощником "главы управления по обеспечению деятельности главы Республики Крым".

"Дорогие друзья! Хочу поделиться с вами последними изменениями в своей жизни. С 5.10.2020 года я назначен на должность заместителя главы администрации Симферопольского района. Хочу сказать огромное спасибо всему коллективу, с которым мне удалось потрудиться и подружиться в Совете министров Республики Крым! С вашей поддержкой посильна любая работа", – написал он в своем Facebook.

Владимир Боделан – сын бывшего мэра Одессы Руслана Боделана.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Вскоре после пожара Боделан утверждал, что 99.9% людей погибли в здании Дома профсоюзов "за считанные секунды, а не задохнувшись от дыма или сгорев в огне". Якобы вскоре после возгорания "последовал какой-то хлопок".

Согласно данным временной следственной комиссии Верховной Рады, во время тех событий Боделан запретил пожарным экипажам выезжать к Дому профсоюзов без его личной команды.

Правоохранители открыли около 10 уголовных производств.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в 2019 году, говорится, что в эскалации насилия в Одессе виноваты как обе стороны конфликта, так и местные структуры Министерства внутренних дел Украины; расследование событий было выборочным и предвзятым.