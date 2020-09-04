Возле Крыма пролетели бомбардировщики США

Два американских стратегических бомбардировщика В-52 и еще три самолета с авиабазы на Кипре и в Греции пролетели над Черным морем возле аннексированного Крыма, сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Над акваторией Черного моря у полуострова Крым 4 сентября пролетели два американских стратегических бомбардировщика и три самолета, написал в Facebook главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко.

"Это не кто-то, а два американских стратегических бомбардировщика В-52... Впервые видим такое... Вылетели с британской базы Royal Air Force Fairford 4,5 часа назад... Еще три самолета (с авиабазы на Кипре и в Греции) – над Черным морем у Крымского полуострова. Среди них – британский разведчик Airborne Stand-Off Radar (ASTOR)", – сообщил Клименко и опубликовал карты полетов самолетов.

В мае этого года над Украиной пролетели стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 ВВС США. В полете над страной самолеты сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29.

Такие бомбардировщики уже не раз пролетали над Европой в рамках миссии НАТО. В частности, в мае американские самолеты совершили беспосадочный перелет с дозаправкой над Великобританией, сообщает сайт ВВС США в Европе и Африке.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.