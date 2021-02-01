Солисту группы "Песняры" запретили въезд в Украину за посещение Крыма

Солист ансамбля "Белорусские песняры" Валерий Дайнеко в 2020 году біл в составе жюри фестиваля "Дорога на Ялту" в оккупированном Крыму.

Дайнеко не пустили в Украину из-за того, что он летал в аннексированный Крым Фото: Валерий Дайнеко / Facebook

Украинские пограничники запретили на три года въезд в Украину солисту белорусской группы "Песняры". Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Белорусского музыканта остановили в аэропорту Борисполь в воскресенье, 31 января. Во время разговора пограничники выяснили, что мужчина летом 2020 года незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины, посещал Крым.

Пограничники не пустили его в страну и запретили въезд на ближайшие три года. Белорус вылетел обратно в Минск.

На видео, опубликованном пресс-службой ГПСУ, мужчина подтверждает, что посещал Крым "где-то в августе", по его словам, он был членом жюри и участником фестиваля.

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Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Пограничники не называют имя артиста, но солистом группы "Белорусские песняры" с 1998 года является Валерий Дайнеко. В начале сентября 2020 года он принял участие в фестивале "Дорога на Ялту", который оккупанты провели в Крыму.

Директор ансамбля "Белорусские песняры" Игорь Барыкин подтвердил РБК, что Дайнеко запретили въезд в Украину в связи с тем, что в прошлом году он ездил в Крым.