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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Судью из Ялты суд в Киеве приговорил к 12 годам тюрьмы за госизмену

Судья Ялтинского горсуда в 2014 году обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ, сказано в приговоре Святошинского суда Киева, который был вынесен в порядке специального судебного разбирательства.

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Пособнику аннексии Крыма вынесли приговор
Пособнику аннексии Крыма вынесли приговор
Фото: pixabay.com

Святошинский районный суд Киева признал судью Ялтинского городского суда Автономной Республики Крым виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Об этом 27 января сообщил Офис генерального прокурора Украины.

В режиме специального судебного разбирательства было установлено, что судья в марте – ноябре 2014 года обеспечивал "становление и укрепление оккупационной власти РФ" на территории полуострова Крым.

"При этом осужденный, будучи назначенным на должность судьи "Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым. Таким образом, указанное лицо умышленно предоставило помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства", – подчеркивается в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, на судебном рассмотрении и на стадии досудебного расследования в настоящее время находится более 300 уголовных производств по факту государственной измены судей.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, Ялта, оккупация, аннексия, приговор, Святошинский суд, судья
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