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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украинская прокуратура сообщила о подозрении двум участникам "Самообороны Крыма"

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В прокуратуре отметили, что идентифицировали около 1400 участников формирований "Самооборона Крыма" и "Самооборона Севастополя"
В прокуратуре отметили, что идентифицировали около 1400 участников формирований "Самооборона Крыма" и "Самооборона Севастополя"
Фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя / Facebook

Двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" украинские правоохранители сообщили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя 6 июля.

По данным следствия, подозреваемые были участниками формирования "Самооборона Крыма", начиная с 2014 года.

"Совместно с другими самообороновцами подозреваемые участвовали в задержании украинских активистов во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года. Также осуществляли патрулирование улиц Симферополя и проводили незаконные проверки документов и личные обыски граждан Украины, угрожая применением физической силы и огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

В прокуратуре отметили, что идентифицировали около 1400 участников формирований "Самооборона Крыма" и "Самооборона Севастополя", 257 из них сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111 (госизмена), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, прокуратура, оккупация, аннексия
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