Украинская прокуратура сообщила о подозрении двум участникам "Самообороны Крыма"

В прокуратуре отметили, что идентифицировали около 1400 участников формирований "Самооборона Крыма" и "Самооборона Севастополя" Фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя / Facebook

По данным следствия, подозреваемые были участниками формирования "Самооборона Крыма", начиная с 2014 года.

"Совместно с другими самообороновцами подозреваемые участвовали в задержании украинских активистов во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года. Также осуществляли патрулирование улиц Симферополя и проводили незаконные проверки документов и личные обыски граждан Украины, угрожая применением физической силы и огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

В прокуратуре отметили, что идентифицировали около 1400 участников формирований "Самооборона Крыма" и "Самооборона Севастополя", 257 из них сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111 (госизмена), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.