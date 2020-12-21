В оккупированном Крыму завели около 150 дел за уклонение от службы в армии РФ – правозащитники

На конец ноября правозащитники зафиксировали 147 уголовных дел за уклонение от службы в вооруженных силах России в оккупированном Крыму. Об этом говорится в отчете Крымской правозащитной группы.
По ее данным, эти дела переданы на рассмотрение в "суды" оккупированного полуострова. По 142 вынесены приговоры, еще пять находятся на стадии рассмотрения.
В ноябре правозащитники зафиксировали три новых уголовных дела в отношении жителей Крыма по статье об уклонении от службы.
"Примечательно, что одно из новых дел возбуждено в отношении Кирилла Жданченко, которого уже преследовали по этой статье в 2018 году", – отметили в Крымской правозащитной группе.
Россия нарушает международное право, призывая в свои вооруженные силы жителей оккупированного ею Крыма. Об этом 11 июня в Twitter заявила миссия Украины в ООН.
По информации Министерства иностранных дел Украины, с 2015-го по 2019 год в вооруженные силы РФ было призвано не менее 18 тыс. жителей Крыма.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.