В Украине суд закрыл дело против единоросса Кучерявого

Суд закрыл дело в отношении члена так называемого севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого из-за истечения срока давности для привлечения к уголовной ответственности.

Украинские правоохранители подозревали Кучерявого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Фото: ssu.gov.ua

Днепровский райсуд Киева закрыл дело в отношении члена так называемого севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" и организации "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого. Об этом 27 января изданию "Крым.Реалии" сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым.

"Бюро судебной информации" (спецпроект ИА "Центр журналистских расследования") пишет, что дело закрыли из-за истечения срока давности для привлечения к уголовной ответственности.

В материалах уголовного производства отмечается, что в марте 2014 года Кучерявый вступил в так называемую тактическую группу "Автоканал Севастополя", которая по радиоканалу на частоте 446 MHz координировала деятельность блокпостов и выезды бойцов незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", а также активно противодействовала украинским военным.

Кудрявый вину полностью признал. Его адвокат Игорь Мокин во время подготовительного заседания подал ходатайство о прекращении производства в связи с тем, что истек срок давности, в который законодательство позволяет привлечь Кучерявого к ответственности. Сторона обвинения не возражала. Суд удовлетворил ходатайство.

О задержании Кучерявого стало известно 4 декабря 2019 года. В СБУ сообщили, что он направлялся на материковую часть Украины, чтобы получить украинский паспорт. Прокуратура Автономной Республики Крым объявила ему о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

10 декабря суд отправил Кучерявого под домашний арест.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.