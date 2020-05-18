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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Замгенпрокурора Мамедов: Из-за российской оккупации полуостров вынужденно покинули более 48 тыс. граждан

Российские власти целенаправленно заселяют Крым гражданами из РФ, заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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Мамедов провел аналогию между нынешней оккупацией Крыма и депортацией крымских татар 76 лет назад
Мамедов провел аналогию между нынешней оккупацией Крыма и депортацией крымских татар 76 лет назад
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что из-за российской оккупации полуостров вынужденно покинули более 48 тыс. граждан. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По словам Мамедова, российские власти целенаправленно заселяют Крым гражданами из РФ вместо покинувших полуостров украинцев и крымских татар.

Также прокурор провел аналогию между нынешней оккупацией Крыма и депортацией крымских татар 76 лет назад.

"Начиная с 2014 года история на оккупированном полуострове повторяется. Российская оккупационная власть продолжает преследование крымскотатарского народа по религиозным убеждениям и за несогласие с оккупацией. Невыносимые условия проживания, многочисленные незаконные обыски, задержания, лишения свободы заставляют коренной народ полуострова оставлять Крым. Более 48 тыс. граждан были вынуждены покинуть оккупированную территорию Крыма и переместиться на подконтрольную правительству Украины территорию. В то же время РФ осуществляет активную колонизацию полуострова. За время оккупации страна-агрессор прямо или косвенно переместила со своей территории почти 73 тыс. своих граждан на оккупированную территорию", – подчеркнул Мамедов.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

11 мая 1944 года глава СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым они начали после 1990 года.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 2017 году Всемирный конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию геноцидом.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, геноцид, депортация, Гюндуз Мамедов
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