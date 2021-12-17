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"BBC News Україна" объявила победителей премии "Книга года 2021"

Каждый победитель получит денежную премию
Каждый победитель получит денежную премию
Фото: depositphotos.com

"BBC News Україна" объявила лауреатов премии "Книга года 2021".

"Книгой года BBC" был объявлен роман писателя Артема Чеха "Хто ти такий?" (издательство Meridian Czernowitz). 

В номинации "Книга года ВВС – Эссеистика 2021" премию получил сборник эссе Андрея Содоморы "Про що писати…" (издательство "Апріорі").

"Детской книгой года BBC 2021" стала книга Петра Яценко "Союз Радянських речей" (издательство "Портал").

Каждый победитель получит премию £1 тыс. в гривневом эквиваленте (около 36,4 тыс. грн).

"Нынешних победителей объединяет то, что все они обращаются к прошлому, чтобы лучше понять настоящее и объяснить, почему мы являемся теми, кем мы являемся. Артем Чех, который названием своей книги избрал извечный и главный вопрос "Кто ты такой?", литературно сильно и по-человечески искренне попытался на него ответить для себя и для каждого из нас. Книга Андрея Содоморы напоминает нам тоже о самом важном – ценности нынешнего момента жизни, который автор искусно материализует у слова", – сказала редактор "BBC News Україна" и член жюри конкурса Марта Шокало.

Победительницей конкурса читательских рецензий стала Людмила Даниленко за рецензию на сборник рассказов Сергея Осоки "Три лини для Марії", вошедшего в краткий список "Книги года BBC 2021". Она получит электронную книгу Kindle.

Контекст:

Премию "Книга года BBC" присуждают с 2005 года.

В 2020 году лауреатами премии стали "Юпак" Сергея Сергеевича Saigon, "Мед і Паштет – фантастичні вітрогони" Уляны Чубы и "Планета Полин" Оксаны Забужко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: литература, BBC, премия, книги, BBC Ukraine, Артем Чех
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