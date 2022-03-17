Более 50 украинских издательств и авторов предоставили украинцам бесплатный доступ к своим книгам в приложении Yakaboo

"Yakaboo открывает бесплатный доступ к чтению и прослушиванию книг в мобильном приложении. Все аудио и электронные книги в приложении Yakaboo теперь бесплатны для всех украинцев. Мы хотим, чтобы в это непростое время войны вы имели доступ к книгам, могли успокоиться, почитать вместе с близкими, отвлечь детей от событий вокруг, – говорится в анонсе. – Призываем других членов украинской книжной семьи присоединяться и предоставлять бесплатный доступ к книгам. Ведь каждая доступная книга сейчас – это надежда, это глоток покоя, это несгибаемая вера в победу добра для всех украинцев".

Фото: yakaboo.ua

Война России против Украины. Главное (обновляется)