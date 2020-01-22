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КУЛЬТУРА

"Идите нах...й". Навальный показал нового министра культуры РФ с нецензурной надписью на футболке

Публикуя фото нового министра культуры РФ Ольги Любимовой, российский оппозиционер Алексей Навальный напомнил анекдот о прачечной.

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Министром культуры Любимову назначили 21 января
Министром культуры Любимову назначили 21 января
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал 22 января в Facebook фотографию нового министра культуры Ольги Любимовой в футболке, на которой сделана нецензурная надпись.

"Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю, идите нах...й", – гласит она.

Навальный подписал фото: "Алло, это прачечная?" Ну а дальше вы этот анекдот сами знаете".

https://www.facebook.com/navalny/posts/2987511357934594

Видимо, оппозиционер имеет в виду анекдот о министерстве культуры, куда позвонили и спросили: "Алло, это прачечная?" А в ведомстве ответили: "Хуячечная! Министерство культуры это".

Новое правительство РФ было назначено 21 января. На должности министра культуры 39-летняя Любимова сменила Владимира Мединского.

Теги: Россия, Алексей Навальный, анекдот, правительство РФ, министерство культуры, Ольга Любимова
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