Интервью Бацман с Жолдаком. Где и когда смотреть

Интервью продолжалось два часа, его трансляция начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Жолдак рассказал, почему считает себя гениальным режиссером, готов ли вернуться в Украину и поступали ли ему творческие предложения из Украины, об отношениях и романах с актерами и о том, почему его называли диктатором, о работе в России после начала российской агрессии, патриотизме, общении с шаманами, а также о том, как относится к президентству Владимира Зеленского и считает ли его талантливым актером, почему произошел конфликт с украинским актером Богданом Ступкой, почему не был реализован совместный творческий проект с украинским писателем Юрием Андруховичем и о театре будущего.

Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств имени Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве.

В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта".

С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах.

Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году режиссер получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.