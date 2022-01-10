ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Интервью Бацман с Жолдаком. Где и когда смотреть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жолдак сейчас живет в Германии
Жолдак сейчас живет в Германии
Фото: sota.cinema.theatre.hub / Instagram

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с украинским театральным режиссером Андреем Жолдаком. Об этом "ГОРДОН" сообщила журналистка.

Интервью продолжалось два часа, его трансляция начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Жолдак рассказал, почему считает себя гениальным режиссером, готов ли вернуться в Украину и поступали ли ему творческие предложения из Украины, об отношениях и романах с актерами и о том, почему его называли диктатором, о работе в России после начала российской агрессии, патриотизме, общении с шаманами, а также о том, как относится к президентству Владимира Зеленского и считает ли его талантливым актером, почему произошел конфликт с украинским актером Богданом Ступкой, почему не был реализован совместный творческий проект с украинским писателем Юрием Андруховичем и о театре будущего. 

Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств имени Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве. 

В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта". 

С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах. 

Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году режиссер получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.

Теги: Германия, Юрий Андрухович, театр, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Богдан Ступка, Андрей Жолдак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пися уже обвисла! Зачем ее показывать всем?" Волочкова снялась в "голом" купальнике с микроплавками
"Пися уже обвисла! Зачем ее показывать всем?" Волочкова снялась в "голом" купальнике с микроплавками
Организаторы бойкотируемой премии "Золотой глобус" объявили лауреатов в закрытом режиме
Организаторы бойкотируемой премии "Золотой глобус" объявили лауреатов в закрытом режиме
"Грудь подросла?" Полуголая Дорофеева станцевала перед камерой
"Грудь подросла?" Полуголая Дорофеева станцевала перед камерой
"Секс-машина". Каменских снялась в откровенной одежде, засветив голые бедра и грудь
"Секс-машина". Каменских снялась в откровенной одежде, засветив голые бедра и грудь
"Это одна из фишек, которые помогли мне перейти на наш язык". Клопотенко призвал гуглить по-украински
"Это одна из фишек, которые помогли мне перейти на наш язык". Клопотенко призвал гуглить по-украински
"Продам волосы. Майами. Дорого". Влад Яма показал, как сын с помощью электробритвы изменил его внешность
"Продам волосы. Майами. Дорого". Влад Яма показал, как сын с помощью электробритвы изменил его внешность
"Белоснежка?" Адель позировала в алом платье с голыми плечами и яблоком в руке
"Белоснежка?" Адель позировала в алом платье с голыми плечами и яблоком в руке
"Сосиска Гарика вкуснее". Асмус честно призналась, что у бывшего мужа лучше
"Сосиска Гарика вкуснее". Асмус честно призналась, что у бывшего мужа лучше
"Опять жопу отъела", "Стара уже, а все туда же". 44-летняя Чехова позировала в постели в нижнем белье
"Опять жопу отъела", "Стара уже, а все туда же". 44-летняя Чехова позировала в постели в нижнем белье
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике
"Чуваки, меня не впустили. Я – враг". Российскому тиктокеру-миллионнику отказали во въезде в Украину
"Чуваки, меня не впустили. Я – враг". Российскому тиктокеру-миллионнику отказали во въезде в Украину
"Твоя грудь сейчас вывалится". "Живой Кен", который стал трансгендерной Барби, засветил огромный бюст на тренировке
"Твоя грудь сейчас вывалится". "Живой Кен", который стал трансгендерной Барби, засветил огромный бюст на тренировке
Ребел Уилсон показала, как выглядит ее фигура спустя два года после похудения на 35 кг
Ребел Уилсон показала, как выглядит ее фигура спустя два года после похудения на 35 кг
"Они целовались и обнимались так, как будто их никто не видит". В сеть попали фото ДиКаприо с возлюбленной на отдыхе
"Они целовались и обнимались так, как будто их никто не видит". В сеть попали фото ДиКаприо с возлюбленной на отдыхе
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье
"У меня встал", "Какая же ты секси". Каменских на камеру эротично завязала лиф купальника
"У меня встал", "Какая же ты секси". Каменских на камеру эротично завязала лиф купальника
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды (438382)
2
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой (78315)
3
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей (65743)
4
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала мокрые голые бедра (52972)
5
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе (43263)
6
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (42950)
7
"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством (39693)
8
"Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем (39360)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS