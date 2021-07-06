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Интервью Гордона с Дмитрием Гордоном – младшим. Где и когда смотреть

Гордон записал интервью со своим средним сыном
Гордон записал интервью со своим средним сыном
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с украинско-американским композитором Дмитрием Гордоном – младшим.

Дмитрий – средний сын основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона. 

Беседа продолжалась полтора часа. Трансляция начнется в 18.00.

Гордон-младший говорил о детстве, о том, почему хотел стать кинорежиссером, когда написал свою первую пьесу, о знакомстве с американским композитором, двукратным обладателем премии "Грэмми" Уолтером Афанасьеффым, учебе в одном из лучших музыкальных вузов в мире – Музыкальном колледже Беркли в Бостоне, о сотрудничестве с американской певицей и актрисой Барброй Стрейзанд, о том, кто из мировых звезд писал ему рекомендации для получения рабочей визы в США, о голливудском фильме, к которому написал музыку, а также о том, хочет ли прославиться. 

"Иногда я долго высиживаю композицию. Я могу годами высиживать одну тему. Как только что-то начинает появляться, я записываю, потом периодически пронизываю эти записи – слушаю через несколько лет и понимаю, что вроде все хорошо, можно работать с этой темой, или же [понимаю, что] в этом моменте слабовато, меня повело не туда или на что-то похоже, поэтому я доделываю и уже потом продолжаю работать", – рассказал Гордон-младший. 

Дмитрий Гордон – младший родился в 1995 году в Праге (Чехия). С детства увлекался музыкой. После окончания киевской школы поступил в Музыкальный колледж Беркли в Бостоне (США). 

Гордон-младший – четырехкратный чемпион Европы по объединенным единоборствам (ката с оружием) в юношеской категории. 

Сейчас живет в Лос-Анджелесе, пишет музыку для американских звезд и фильмов. 

Теги: Дмитрий Гордон, музыка, Беркли, композитор, Грэмми, Барбра Стрейзанд, Дмитрий Гордон – младший
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