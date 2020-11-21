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Интервью Гордона с Малежиком. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским певцом и композитором Вячеславом Малежиком выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

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Гордон записал интервью с Малежиком на прошлой неделе
Гордон записал интервью с Малежиком на прошлой неделе
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com (архив)

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским певцом и композитором Вячеславом Малежиком. 

Как сообщил "ГОРДОН" основатель издания Дмитрий Гордон, интервью записали 12 ноября, оно продолжалось почти два часа.

Во время интервью Малежик говорил о своей семье и творчестве, о перенесенном инсульте, пандемии коронавируса, отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также исполнял свои песни. 

"Инсульт у меня случился в Черногории, куда мы с женой Татьяной поехали отметить наш день – 5 июня (вместе мы уже 44 года)... В этот день я проехал порядка 350–400 км. Конкретно когда был удар, я не знаю. Но на третий этаж к себе я уже [подняться не смог]. На следующий день меня отвезли в местную больницу. Медицина в Черногории оставляет желать лучшего. Знаешь, нужно было увидеть, какая медицина в Черногории, чтобы понять, что у нас врачи многое умеют. И у нас, и у вас... Три месяца меня кормили через нос. То, что я сейчас сижу в кресле и с тобой беседую, песни какие-то пою, – это чудо либо я не успел еще что-то в жизни доделать, и меня Господь Бог оставил. После этого все мои атеистические мысли улетели", – рассказал Малежик. 

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Малежик родился в 1947 году в Москве. Окончил музыкальную школу по классу баяна. Высшее образование получил в Московском институте инженеров транспорта (сейчас – Российский университет транспорта).

Музыкальную карьеру начал в 1967 году в качестве гитариста в группе "Челленджер" (вскоре стала называться "Ребята"). В 1960–1970-х играл в разных коллективах – "Мозаика", ВИА "Веселые ребята", "Голубые гитары", "Пламя".

В конце 1970-х начал сочинять и записывать собственные песни. В 1984 году выпустил первый сольный альбом "Саквояж". Всего за карьеру выпустил более 60 альбомов с песнями, последний – "Марина" – в 2020 году. Среди самых известных композиций Малежика – "Двести лет", "Недавно и давно", "Провинциалка", "Попутчица". 

Певец женат на бывшей актрисе Татьяне Малежик. У них двое сыновей: Никита (1977) и Иван (1990).

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Владимир Зеленский, Вячеслав Малежик, инсульт
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