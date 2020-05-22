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Интервью Гордона с Рыбчинским. Где и когда смотреть

Интервью журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с украинским поэтом, народным артистом Украины Юрием Рыбчинским выйдет в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Гордон выпустит интервью с Рыбчинским в день 75-летия поэта
Гордон выпустит интервью с Рыбчинским в день 75-летия поэта
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с украинским поэтом, народным артистом Украины Юрием Рыбчинским, сообщил "ГОРДОН" основатель издания, журналист Дмитрий Гордон. 

Интервью выйдет в день 75-летия Рыбчинского. Трансляция начнется в 18.00. 

Во время интервью Рыбчинский говорил о своих лучших хитах, возрасте, любви и дружбе.

"Первый большой поэт, кому я показал свои стихи, – это Евгений Александрович Евушенко. Я был 10-классником, он выступал в Октябрьском дворце, и за кулисами я дал ему свои стихи. Он сказал мне прийти на следующий день в гостиницу "Украина". Я пришел, он тетрадку вернул, разобрал все, указал, что хорошо, что плохо, и сказал: "Да, многие стихи хорошие, но я в 15 лет писал лучше", – рассказал Рыбчинский. 

Рыбчинский родился в 1945 году в Киеве. Окончил филологический факультет Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Стихи начал писать в школе, тексты песен – в 1965 году.   

Одним из первых его хитов стала песня "Глаза на песке", которую исполнила Тамара Миансарова. Позже как поэт-песенник сотрудничал со многими композиторами, в том числе с Игорем Покладом, Эдуардом Ханком, Владимиром Ивасюком, Геннадием Татарченко, Владимиром Быстряковым.

Песни на стихи Рыбчинского исполняли София Ротару, Тамара Гвердцители, Нина Матвиенко, Валерий Леонтьев, Александр Малинин, Николай Караченцов, Таисия Повалий, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль и многие другие.

В 2005 году совместно с композитором Игорем Демариным написал рок-оперу "Парфюмер". Автор нескольких пьес, самой известной из которых является "Эдит Пиаф. Жизнь в кредит" (2008).

Женат на заслуженном тренере по художественной гимнастике Александре Рыбчинской. Сын Евгений – бизнесмен, бывший народный депутат.

Теги: Дмитрий Гордон, Юрий Рыбчинский
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