Интервью Гордона с Ширвиндтом. Где и когда смотреть

Интервью журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским актером и режиссером Александром Ширвиндтом выйдет в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским актером и режиссером Александром Ширвиндтом, сообщил "ГОРДОН" основатель издания, журналист Дмитрий Гордон.

Интервью записали в апреле по Skype.

Во время интервью Ширвиндт говорил о карантине, Украине, российских режиссерах Марке Захарове и Галине Волчек, об актерах Михаиле Державине и Богдане Ступке, возрасте и смерти.

"Между нами говоря: все перемерли, Дим. Мои все перемерли! Галочку [Волчек] уронили, потом – еще кого-то, потом Марек Захаров ушел... Снаряды рвутся рядом. Кто-то еще [недавно умер] – я не пошел [на похороны]. "А чего вас не было?" И я придумал потом ответ: "Вы знаете, во-первых, я охладел к кладбищам. И потом я все-таки берегу силы для собственной панихиды". Смех смехом, но никого нет", – сказал Ширвиндт.

Трансляция начнется в 18.00 (будет доступна по ссылке).

Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. В 1952 году поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина, которое с отличием окончил в 1956 году. Тогда же начал работать в Московском театре имени Ленинского комсомола (сейчас – "Ленком"). Дебютировал на сцене театра в роли белогвардейского офицера в спектакле по пьесе Всеволода Вишневского "Первая конная". Основной успех молодому актеру принесли роли в спектаклях, поставленных Анатолием Эфросом, возглавившим театр в 1964 году. Два года (1968–1970) проработал в Московском драматическом театре на Малой Бронной, затем перешел в Московский театр сатиры. С 2000 года и по сегодняшний день является художественным руководителем этого театра. Всего за свою театральную карьеру он сыграл более полусотни ролей, поставил около 20 спектаклей.

Много и успешно снимался в кино. В целом сыграл более чем в 40 фильмах, в том числе в "Стариках-разбойниках" (1971), "Иронии судьбы" (1975), "Двенадцати стульях" (1976), "Трое в лодке, не считая собаки" (1979), "Вокзале для двоих" (1982) и др.

Голосом Ширвиндта говорят многие герои мультфильмов (Чеширский Кот в "Алисе в Стране чудес", царь Горох в "Как грибы с горохом воевали" и др.). Был ведущим нескольких программ на российском телевидении.

Ширвиндт находится в базе "Миротворца" из-за незаконной гастрольной деятельности на территории временно оккупированного Россией Крыма.