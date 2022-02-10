Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"

Новый фильм рассказывает о перипетиях жизни богатой наследницы Линнетт Риджуэй-Дойл (Галь Гадот) и ее светского окружения. Сюжет классичен для романов Кристи: в закрытом помещении, в данном случае на яхте посреди Нила, происходит загадочное убийство. Пуаро (Кеннет Брана) должен распутать клубок сложных взаимоотношений между всеми присутствующими на корабле. При этом каждый из гостей скрывает свою мрачную тайну, до сути которой и предстоит докопаться гениальному детективу.

Основная сюжетная линия ленты не отходит далеко от первоисточника, хоть у фильма все же есть некоторые незначительные отличия. Например, персонаж Саломея Оттерборн из романистки превратился в джазовую исполнительницу, а опекун главной героини Эндрю Пеннингтон стал ее кузеном Эндрю Качадуряном.

Сменил амплуа и друг Пуаро, который по книге является сотрудником МИ-6 Рейсом. В фильме же он изображен зависимым от властной маменьки разгильдяем Буком.

Фото: kinomania.com.ua

Не обошлось в ленте и без отсылок на современную повестку. "Если бы я убивала всех, кто меня унижает, мир был бы полон мертвых белых леди", "Полицейские, увидевшие черного с пистолетом, застрелят меня не раздумывая" – декларируют герои фильма. Феминистические мотивы же проскальзывают в линии главной героини, которую здесь показывают не только светской львицей, но и деловитой бизнес-леди.

Главное нововведение киношной версии – черно-белые начальные сцены, рассказывающие нам предысторию Эркюля Пуаро. Мы узнаем, что в юности будущий детектив прошел мясорубку Первой мировой и уже тогда демонстрировал свой острый ум и умение быстро анализировать ситуацию.

Однако вместе с боевым опытом он получил и кровоточащую душевную рану, обыгрывание которой делает из бездушного и высокомерного книжного Пуаро живого человека со своей историей и своей болью. Эта человечность в совокупности с блистательной актерской игрой Брана позволяет взглянуть на персонажа Кристи в новом необычном свете, сопереживать ему и даже отчасти ассоциировать себя с этим героем.

Фото: kinomania.com.ua

Есть у картины и минусы. В частности, это весьма затянутый хронометраж. Первый час фильма заставляет зрителя откровенно скучать. Неспешность и плавность повествования хоть и сопровождается отличным визуалом, но все же утомляет. Только пересилив длинную и затянутую экспозицию, зрители наконец-то получают желаемую детективную историю с убийствами, загадками и расследованием.

Визуально картина – это наслаждение для глаз, особенно, на общих планах. Древние руины и природа Египта, бесконечные воды Нила, шик и лоск внутреннего мира богачей. Все это показано настолько красиво и эстетично, что даже не хочется придираться к отдельным кадрам, где слишком уж в глаза бросается хромакей.

Фото: kinomania.com.ua

В целом "Смерть на Ниле" – это качественная детективная история с интересными режиссерскими нововведениями. Однако неспешность первой части ленты может испортить впечатление некоторым зрителям, ожидающим сходу наблюдать детективную историю во всей красе.